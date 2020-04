Le réseau télécom a digéré les mesures de confinement

Retour à la normale. Ou presque. Voilà comment on pourrait résumer la situation sur les réseaux télécoms. Avec des hausses de consommation parfois de 70% au début du confinement, l’infrastructure fut bien plus mise à contribution qu’à son habitude. Si aucun problème majeur ne fut constaté depuis la généralisation du télétravail, le réseau retrouve désormais des chiffres plus proches de la normalité.