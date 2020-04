Le retour des employés au bureau ne se fera pas d'un claquement de doigts

Si les bureaux se sont vidés du jour au lendemain pour faire place au télétravail, le mouvement inverse sera plus lent et nécessite une réflexion dans les moindres de détails. Fini, par exemple, de s'engouffrer à plusieurs dans les ascenseurs.

Il y a quelques semaines, les entreprises faisaient face à un grand défi: mettre la majorité de leur personnel en télétravail. Nombreux patrons saluent aujourd'hui l'agilité et l'adaptation de leurs équipes qui ont souvent permis une poursuite quasi normale de l'activité. Même si certains étaient frileux ou dubitatifs, des barrières - parfois psychologiques - semblent être tombées.

Aujourd'hui, alors que le gouvernement évoque le "déconfinement", un autre défi attend ces entreprises: le retour de ces salariés dans les bureaux. Chez tous les gros employeurs, l'élaboration de plans est en cours. Contactés en fin de semaine, peu de banques, compagnies d'assurances, groupes chimiques et pharmaceutiques ou "utilities" souhaitaient toutefois s'étendre sur des mesures précises.

Primo, ils attentaient les décisions du conseil de sécurité de ce vendredi pour peaufiner les scénarios. Peut-on par exemple prendre la température du personnel à l'entrée sans être en porte-à-faux avec la directive GDPR? Secundo, ils affirmaient vouloir d'abord informer le personnel pour veiller à organiser un retour "équitable". Un mot d'ordre ressort tout de même: "No rush!". "Comme nous étions dans la continuation pendant le confinement, il y a moins d'urgence au déconfinement", explique-t-on chez Solvay.

Retour phasé

Une option partagée par la majorité des acteurs contactés. "Nous ferons un retour pas à pas, en tenant compte des étapes de déconfinement, de la période de prévaccination, de la situation "normale" lorsqu’un vaccin ou un médicament sera disponible. Beaucoup dépendra aussi des mesures prises dans d'autres secteurs, comme les transports publics, les écoles et la garde d'enfants", précise-t-on chez KBC.

Chez Engie, les employés ne seront ainsi pas les premiers à retourner au travail - probablement en juin . La priorité est donnée au personnel de terrain, celui qui est en contact avec les clients ou sur les chantiers. Des masques seront distribués là où la distanciation n'est pas possible.

D'Ieteren est dans le même cas: on s'occupe d'abord de l'ouverture des showrooms avec une fourniture en masques, gants, bandes adhésives pour délimiter les accès et plexiglas pour les bureaux d'accueil.

Penser dans les détails

Il faut aussi gérer l'accès aux étages: pas question de voir 10 à 15 personnes s'engouffrer dans un ascenseur. Alors on cogite: pourquoi ne pas utiliser les escaliers pour les étages inférieurs, avec une cage pour monter et une autre pour descendre. Pour les étages supérieurs, un sens giratoire de circulation pourrait être décidé dans les couloirs, de quoi réguler l'utilisation des ascenseurs.

Dans les open spaces d'Engie, on réfléchit à limiter la capacité à un tiers pour respecter la distanciation.

Dans les open spaces, la capacité pourrait être limitée à un tiers pour respecter la distanciation. Si ce n'est pas possible, des masques seront mis à disposition. Cette réduction de la capacité pourrait se faire via une alternance des équipes dans les bureaux et en télétravail. La balle semble être dans le camp des managers. Mais dans certaines entités comme le dispatching, cette organisation est déjà observée.