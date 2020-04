Le retour du soleil ne doit pas faire oublier les consignes de sécurité

C’est devenu la coutume. Tous les jours, à 11 heures, le Centre de crise égrène les statistiques d’une Belgique figée et malmenée par le coronavirus. Mêlant données de la veille, tendances depuis le début de l’épidémie et recommandations à l’attention de tous. Ce vendredi matin, cela donnait ceci.

Parce que, oui, on est prudents au Centre de crise. Et si on espère atteindre le pic de l’épidémie dans les jours qui viennent, on ne le nommera de la sorte qu’après coup. "Pour parler de pic, il faut attendre que les chiffres redescendent. C’est la définition d’un pic."