Le revenu des chômeurs temporaires rehaussé de 150 euros par mois

Les personnes en chômage temporaire à cause du coronavirus bénéficieront d'un complément de revenu de 150 euros par mois. Ce montant s'ajoutera à leur allocation de chômage, équivalente à 70% de leur rémunération moyenne, plafonnée à 2.754,76 euros bruts.

La crise du coronavirus aura un impact énorme sur l'économie belge, plus personne n'en doute. Afin de soutenir les entreprises, mais aussi les indépendants et les travailleurs, le gouvernement fédéral a entériné ce vendredi une nouvelle salve de mesures. Plusieurs d'entre elles sont relatives au chômage temporaire, qui concerne déjà plus de 600.000 personnes. À terme, près d'un million de travailleurs pourraient y avoir recours, a estimé la ministre de l'Emploi Nathalie Muylle (CD&V).