Le secteur des loisirs va enfin pouvoir respirer

Dès le 8 juin, les salles de fitness pourront rouvrir à condition de respecter les protocoles en matière de distanciation sociale et d’hygiène (vestiaires et douches resteront fermés). C’est une date importante pour les sportifs car entre 800.000 et un million de Belges fréquentent régulièrement les salles de sport. Selon Deloitte, le secteur a généré 322 millions de chiffre d’affaires en 2018. Il était donc plus que temps d’ouvrir puisque selon un récent sondage de la fédération Fitness.be, 70% des salles ont enregistré une perte de chiffre d'affaires supérieure à 60%, les cotisations des membres étant généralement suspendues.