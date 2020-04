Le secteur du transport souffre de la baisse des volumes

Oubliez les craintes de goulets d'étranglement aux frontières ou de défaut de disponibilité des marchandises, le principal risque pour le secteur du transport vient de la baisse de volumes et des activités à l'arrêt.

Le secteur du transport a été considéré partout en Europe comme crucial et ne connaît pas de limitation, pourtant il souffre et pas qu’un peu. En Belgique, tous les transporteurs liés à des entreprises à l’arrêt le sont aussi. "Nous avons des membres qui roulent beaucoup, et certains plus, au-delà des temps de repos pour alimenter les grands magasins, mais il y a tous les autres qui ne fonctionnent pas du tout", insiste Michaël Reul, secrétaire général de l’UPTR. De nombreux transporteurs ne sont en effet liés qu’à quelques clients. Un transporteur qui roule pour Brico ou un vendeur de parfums peut ainsi se retrouver 100% à l’arrêt.

La plupart des produits restent pourtant disponibles. "Il n'y pas de problème d'approvisionnement des marchandises, car l'Allemagne tourne", abonde Michaël Reul.

Quand des usines sont à l’arrêt, le volume diminue drastiquement. On en sait quelque chose chez Lineas qui perd actuellement entre 15 et 20% de son volume. Et ce ne sont pas les quelques entreprises qui ont décidé de passer de la route au rail en intermodal pour passer plus facilement les frontières et les autres freins du transport routier qui compensent cette baisse.

Demande de baisse des redevances

Le transport demande donc aussi des aides. Lineas demande une diminution de 50% des redevances d’accès aux voies avant la crise et de les annuler purement et simplement cette année. Lineas demande aussi de prolonger les mesures de soutien pour le transport durable au delà de 2020.

"La crise du coronavirus est une complexité supplémentaire à une situation déjà difficile. Les nombreux problèmes d'infrastructuree, les récentes grèves en France, le déséquilibre réglementaire avec les autres modes de transport ont déjà rendu le fret ferroviaire en Belgique très difficile", insiste Evelyn Van Cleven, de Lineas.

Du côté des routiers, on redoute de devenir les victimes un peu oubliées du confinement. "Comme nos activités ne sont pas bloquées, les transporteurs à l'arrêt n’ont pas droit aux mesures régionales en Wallonie et à Bruxelles de 5.000 et 4.000 euros, car légalement on ne les a pas obligé à s’arrêter", insiste Michaël Reul qui demande une extension des aides comme en Flandre. Il rappelle que 3/4 des sociétés ont 6 camions maximum, ce qui les rend "hyper fragiles et dépendantes de leurs clients".