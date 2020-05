Le secteur technologique reprend du poil de la bête

Une demande insuffisante pour certains

La reprise s'effectue plus progressivement dans les entreprises actives dans les produits, techniques et services pour l'installation, l'entretien et l'exploitation de bâtiments, infrastructures et industries. "Cela est dû aux restrictions appliquées à l'accès aux sites et aux chantiers, à la disponibilité des travailleurs et au report des travaux de maintenance chez les clients", enchaîne la fédération via la voix de son CEO, Marc Lambotte.