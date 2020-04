Le télétravail à mi-temps généralisé chez Ethias

Chaque crise contient une opportunité, et Ethias l’a bien compris. La compagnie d’assurance a décidé de tirer les leçons de ce qui aura bien fonctionné pendant la période de confinement. Au cours des dernières semaines, l’entreprise a fermé ses bureaux régionaux et strictement restreint l’accès de ses deux centres administratifs de Liège et Hasselt. La grosse majorité des 1.800 employés du groupe s’est ainsi retrouvée en télétravail.