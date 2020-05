Le télétravail ne sera pas une solution miracle en matière de mobilité

À l'heure du déconfinement, le travail à domicile doit rester la norme selon le Conseil national de sécurité (CNS), et ce pour des raisons sanitaires évidentes. Étant donné qu'il faut éviter une surcharge dans les transports en commun et le recours accru à la voiture personnelle, le télétravail fait aussi partie des solutions souvent avancées pour lutter contre les embouteillages lors de la reprise complète des activités.

Pour ce bureau d'études spécialisé dans la mobilité et l'aménagement du territoire, il faut tenir compte des choix de localisation des ménages et de leur budget temps de transport , relativement stable d'une décennie à l'autre. Dans l'après-guerre, c'est la construction d’autoroutes et de lignes ferroviaires à grande vitesse qui ont permis aux actifs de s'éloigner de leur lieu de travail. Un phénomène dit de périurbanisation maintenant observé de la Mer du Nord à l’Ardenne . "Dans cet espace entre les grandes villes belges, ni urbain, ni véritablement rural, la dépendance à la voiture particulière est inévitable. Les gains de temps d’hier sont les embouteillages d’aujourd’hui", relève Georges Fuchs, expert en mobilité.

Des villes plus attractives

Il faudrait dès lors se demander à quel point l e développement du télétravail régulier à domicile permettrait aux actifs de s’éloigner encore davantage des villes où sont installés les employeurs , les individus s’autorisant des déplacements domicile-travail toujours plus longs, car moins fréquents. "Cela pourrait encore renforcer la tendance à l'étalement urbain avec davantage de déplacements en termes de kilomètres parcourus , et avec des modes de transports pas forcément adaptés aux objectifs environnementaux", commente Louis Duvigneaud.

En conclusion, le recours au télétravail sera bénéfique pour la mobilité s'il ne génère pas de délocalisation. En arrière-plan de ce constat se dessine un challenge: rendre les villes plus attractives. Pour Stratec, cela passe par des investissements permettant de rendre les centres urbains plus agréables. Mais aussi par des mesures plus répressives afin d'éviter un phénomène d'appel d'air. "Rapide et confortable, la voiture reste un outil extraordinaire pour se déplacer. Toute réduction du trafic liée au télétravail sera inéluctablement compensée à terme par de nouveaux déplacements venant occuper l’espace libéré."