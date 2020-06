Le temps compté du chef d'orchestre fédéral...

Fédéral, régions et communautés unies pour un Conseil national de sécurité (CNS) sans couac majeur ce mercredi. On sentait même les protagonistes, Sophie Wilmès en tête, plus détendus qu'à l'accoutumée. Les erreurs de com', les PowerPoints hasardeux, les zones de flou et autres mauvais timings semblent s'éloigner à mesure que s'améliore la situation sanitaire du pays.