Le torchon brûle dans le transport

L'Union professionnelle du transport par route se dit scandalisée de l'attitude des syndicats qui demandent des primes liées au coronavirus. La FGTB-UBT regrette "un style de provocation d'une association dogmatique".

Le torchon brûle entre associations sectorielles dans le transport (UPTR, Febetra et TLV) et syndicats (CSC Transcom et FGTB-UBT). Après des bras de fer au niveau sectoriel, c’est finalement entreprise par entreprise que les syndicats négocient des primes liées au coronavirus avec succès, par exemple chez Greenyard (6 euros par jour presté), chez Ceva Logistics (300 euros) ou Logistics Nivelles (250 euros par mois en avril et mai).

Une réalité qui fait sortir de ses gonds à l’UPTR qui nous a fait parvenir un "coup de gueule" dans lequel elle se dit "scandalisée par l’attitude des syndicats FGTB-UBT et CSC Transcom". "À l’heure où des milliers de chauffeurs, indépendants et salariés, sont à l’arrêt et n’aspirent qu’à reprendre le volant pour boucler leur fin de mois, exiger des primes pour quelques heureux élus, c’est choquant. L’UPTR a une autre vision de la solidarité et d’autres préoccupations prioritaires: aider les indépendants, les PME et toutes les entreprises qui sont à l’arrêt", détaille Michaël Reul, le secrétaire général de l’UPTR.

"Surfer sur la crainte des rayons vides pour exiger des primes, c’est indécent." Michaël Reul Secrétaire général de l'UPTR

Pour lui, la plupart des travailleurs sont bien conscients des difficultés de leurs entreprises et les efforts d'aujourd'hui leur garantiront un emploi à l'avenir. "Selon les bilans publiés à la BNB, Ceva Logistics Belgium affiche des pertes de 1,8 million d'euros fin 2017 et de 513.322 euros fin 2018. Le dernier exercice comptable de Greenyard Transport Belgium s'affiche en perte de 872.719 euros", indique l'UPTR. "Il est déplorable de devoir constater que la vision qu’ont les syndicats de l’employeur se résume encore souvent dans l’homme à abattre, le négrier aux poches pleines…", dénonce Michaël Reul. Pour lui, les syndicats profitent de la situation pour aller grappiller des primes aux patrons et "imposer leurs diktats".

"Surfer sur la crainte des rayons vides, pour exiger des primes, c’est indécent. C’est d’autant plus indécent qu’il est évidemment très facile de bloquer une entreprise ou un zoning avec 10 permanents syndicaux et quelques délégués", souligne Michaël Reul.

"L'UPTR a été dogmatique"

Dans la logistique, en fonction des clients des transporteurs, les entreprises ne sont pas du tout logées à la même enseigne. Certaines roulent beaucoup et d’autres sont entièrement à l’arrêt.

Frank Moreels, président de la FGTB-UBT assure que des primes n'ont été demandées que dans les entreprises actives pour le moment. "Certaines entreprises de logistique tournent 24h sur 24. Pour les livraisons dans les Carrefour, les Lidl, les grands magasins ou dans les pharmacies. Ces gens qui travaillent prennent des risques de santé", insiste Moreels qui se dit "très étonné du niveau d'agressivité" de l'UPTR. Il existe deux autres associations patronales dans le secteur, TLV et Febetra, mais pour le syndicaliste, c'est l'UPTR qui a "dominé dans ces discussions avec un style de provocation".

"Allez expliquer à un travailleur qui livre chez Delhaize que le magasinier et tout le personnel du Delhaize ont droit à une prime et que lui n’aura rien." Frank Moreels Président de la FGTB-UBT

"Nous avons demandé de faire quelque chose pour ceux qui travaillent. Le problème, c’est que les associations patronales ont été dogmatiques et ne veulent rien entendre alors même que certains de leurs affiliés étaient d'accord de faire un geste. On aurait voulu que cela se fasse en commission paritaire, car une solution à la carte crée le chaos", déplore Frank Moreels.