Le vaccin AstraZeneca finalement administrable aux plus de 55 ans

Une étude américaine et la vaccination en Grande-Bretagne pourraient pousser la Belgique à administrer le vaccin anti-covid d'AstraZeneca aux plus de 55 ans.

La Belgique pourrait revoir sa décision de ne pas administrer le vaccin AstraZeneca aux personnes de plus de 55 ans une fois que davantage de données seront disponibles au sujet de l'efficacité du produit auprès de ce groupe d'âge, a indiqué vendredi l'infectiologue Yves Van Laethem lors de la conférence de presse de l'institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise.

"L'efficacité est de 82% sur les formes légères à modérées de la pathologie. Si on considère les formes graves, on a une protection 100%."

"Nous attendons des données supplémentaires, notamment d'une large étude qui se termine aux États-Unis. Un tiers de la population de l'étude a plus de 65 ans. Mais aussi des données du terrain de la vaccination en Grande-Bretagne, où on vaccine massivement avec le vaccin Astrazeneca, y compris dans les maisons de repos", a précisé l'infectiologue. Ces données devraient être disponibles "dans les semaines qui viennent et pourraient faire réévaluer la position de la Belgique", a-t-il ajouté.