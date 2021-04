Le vaccin Moderna efficace à 90% selon un essai américain

Le vaccin de Moderna est efficace à 90% contre le Covid-19 et à 95% contre les formes graves de la maladie, a annoncé la firme de biotechnologie américaine, en légère baisse par rapport à un précédent essai clinique.

Des données provenant d'un essai clinique de phase 3 conduit auprès de plus de 30.000 personnes aux États-Unis, montrent en effet que l'efficacité du vaccin de Moderna est en légère baisse en comparaison des 94,1% annoncés en décembre dernier dans un grand essai clinique publié dans la revue médicale New England Journal of Medicine.