Le vaccin Novavax a reçu une première autorisation

Il injecte directement la protéine Spike

"Les quatre vaccins présents en Belgique injectent une information génétique, comme un plan de montage, qui permet de produire la protéine. Ils se basent sur l'ARN, pour Pfizer et Moderna, ou sur l'ADN, pour Johnson & Johnson et AstraZeneca. Mais celui de Novavax injecte directement la protéine Spike, ce qui déclenche des signaux pour induire une réponse immunitaire", explique la biologiste Muriel Moser, ex-doyenne de la Faculté des sciences de l’ULB, et auteur de l'ouvrage "La vaccination", publié aux Éditions de l’Université de Bruxelles*. "On sait que la protéine Spike, située à la surface du virus et qui lui permet d'entrer dans nos cellules, est une bonne cible pour les maladies à coronavirus."