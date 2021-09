Le vaccin anti-covid Pfizer/BioNTech est "sûr" pour les 5-11 ans

Le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 est "sûr" et "bien toléré" par les enfants de 5 à 11 ans, et le dosage adapté déclenche une réponse immunitaire "robuste" , selon les résultats d'une étude annoncés lundi par les laboratoires.

Les deux entreprises prévoient de soumettre ces données aux autorités "dès que possible" , selon un communiqué, qui précise que la réaction immunitaire était "comparable" à celle observée chez les 16 à 25 ans qui ont reçu un vaccin plus fortement dosé.

Il s'agit des premières données cliniques pour ce groupe d'âge. L'Agence européenne des médicaments (EMA) et la FDA américaine (Food and Drug Administration) ont autorisé les vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna, basés sur la technologie de l'ARN messager, à partir de 12 ans.