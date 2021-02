Le vaccin de Johnson & Johnson arrivera plus tôt que prévu

Le calendrier de livraison du vaccin de Johnson & Johnson a été modifié: 280.500 doses arriveront en Belgique en avril. On attend la décision de l'Agence européenne du médicament d'ici peu.

Ce vendredi 26 février, la décision de la FDA américaine sur le vaccin de Johnson et Johnson devrait nous parvenir. Ce sera déjà une sérieuse indication sur ce vaccin précommandé par l'Europe et dont la Belgique a demandé plus de 5 millions de doses. L'Agence européenne des médicaments (EMA) doit, elle, rendre sa décision sur ce vaccin à la mi-mars.