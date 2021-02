Le vaccin de Johnson & Johnson recommandé aux États-Unis. Quid de l'Europe?

Les experts ont tous estimé, lors d'un vote, que les bénéfices de ce vaccin unidose pour les personnes âgées de 18 ans et plus l'emportaient sur les risques de son utilisation.

Atouts importants pour la vaccination

Ce vaccin, développé par la filiale belge Janssen Pharmaceutica, présente deux avantages logistiques : il ne s'administre qu'en une seule dose et peut être stocké à des températures de réfrigérateur .

Joe Biden, le président, s'est réjoui de la nouvelle: "Nous allons utiliser toutes les voies imaginables pour étendre la fabrication du vaccin, du troisième vaccin, et obtenir encore plus de progrès rapides" dans la campagne de vaccination. Au moins trois millions de doses sont prêtes à être distribuées dès "la semaine prochaine" selon le gouvernement américain. L'entreprise américaine s'est engagée à acheminer 100 millions de doses aux États-Unis avant la fin du mois de juin .

Comment fonctionne ce vaccin?

L'efficacité du vaccin était lors des essais de 85,9% contre les formes graves du Covid-19 aux États-Unis . Toutes régions de l'essai clinique confondues, elle était de 66,1% contre les formes modérées de la maladie , et globalement "similaire" pour toutes les catégories de population (âges, ethnies).

Les effets secondaires les plus fréquemment observés étaient une douleur à l'endroit de l'injection, des maux de tête, de la fatigue et des douleurs musculaires. Ce vaccin est déjà utilisé en Afrique du Sud, où un cas d'anaphylaxie, une grave réaction allergique, a été observé. De telles réactions, quoique très rares, ont aussi été notées après des injections des vaccins de Moderna et Pfizer.