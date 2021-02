Le vaccin russe Spoutnik pourrait soulager l'Europe...

La stratégie de vaccination européenne est loin d'être aussi huilée qu'on le croyait. Il semble désormais possible de devoir recourir au vaccin produit par la Russie...

La politique européenne basée sur de gigantesques précommandes groupées de vaccins auprès de plusieurs firmes, en échange d'un financement, montre déjà ses failles. La production ne suit pas les promesses, alors que chaque État avait élaboré un planning précis selon les doses promises. Résultat: c'est le sauve-qui-peut. On réajuste les calendriers de campagne, on tente de faire des achats séparés pour sa petite contrée - comme s'y est risqué Jan Jambon pour la Flandre -, on va voir ailleurs - comme l'a fait la Hongrie qui a déjà reçu 40.000 doses du vaccin russe.

Et si elle était là, la solution? Faire appel à un septième vaccin. La Commission européenne a déjà des accords avec Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca - ces trois-ci ont déjà reçu leur approbation -, Johnson & Johnson (approbation espérée fin mars-début avril), CureVac et Sanofi-GSK (non commandé par la Belgique). D'autres firmes sont sur le pont: Valneva, Novavax... Mais ailleurs dans le monde, d'autres vaccins, chinois et russe, sont déjà déployés. Et Moscou a proposé son Spoutnik V aux Européens confrontés à leur problème de livraison. Un camouflet pour l'Union, mais la fierté doit-elle diriger une décision?

Le Spoutnik efficace à 91%

Ce vaccin serait efficace à 91,6 % contre les formes symptomatiques du Covid-19, selon les résultats publiés dans la revue médicale The Lancet et validés par des experts indépendants. Ces constats font du Spoutnik V l'un des plus performants, avec ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna (autour de 95%). La Russie pourrait nous en livrer 100 millions de doses, pour vacciner 50 millions de personnes dans l'UE. Selon les quotas appliqués aux autres vaccins pour les achats groupés, un quarantième de ce stock pourrait être attribué à la Belgique, de quoi vacciner un bon million de Belges.

Le Spoutnik V est un vaccin à adénovirus humain, comme celui de Johnson & Johnson qui exploite un virus de rhume. La préparation d'AstraZeneca utilise aussi un adénovirus, mais de chimpanzé. "Face aux adénovirus humains, un organisme peut déjà avoir développé des anticorps, explique Jean-Michel Dogné, directeur du département de pharmacie de l'Université de Namur et membre de la task force évaluation vaccination Covid-19. Lorsque l'on utilise ce virus comme vecteur, il y a un risque qu'il soit bloqué avant de pouvoir déployer son efficacité. Ce qui ne peut être le cas avec un adénovirus de chimpanzé, non connu par le corps. Mais cela n'est que théorique." En effet, les données récentes montrent que les vaccins à adénovirus humain ont une haute efficacité. Et les deux injections du Spoutnik V emploient chacune un adénovirus différent.

Encore à évaluer

L'EMA, l' Agence européenne du médicament, n'a pas encore reçu la demande d'évaluation en continu ni de mise sur le marché. Les données russes doivent d'abord être mises aux normes du screening européen. "Si les producteurs russe, chinois ouvrent leurs dossiers, montrent de la transparence, toutes leurs données (…), alors ils pourraient avoir une autorisation conditionnelle de mise sur le marché comme les autres", a déjà déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Angela Merkel, la chancelière allemande, a aussi montré son ouverture par rapport à ce vaccin.