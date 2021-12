Le variant Omicron va retarder les décisions de déconfinement...

Les scientifiques apprivoisent doucement le variant Omicron. Mais on ignore encore son impact sur la gravité des symptômes, qui influence l'occupation des soins intensifs.

Le variant Omicron avait été jugé "préoccupant"' par l'OMS le 26 novembre. Le nombre de mutations - une trentaine (contre sept pour le variant delta) -, et leur position ont inquiété les scientifiques dès la découverte de ce nouveau variant d'abord détecté en Afrique du Sud.

Deux semaines plus tard, on en sait un peu plus sur cette nouvelle déclinaison du virus responsable du covid.

Le variant omicron est-il encore considéré comme une menace?

Oui, pour plusieurs raisons. Le nombre de cas de Covid-19 a bondi de 93% sur le continent africain en une semaine et de 140% en Afrique australe. La majorité de ces nouveaux cas sont dus au variant Omicron. Le déferlement de cette nouvelle vague est très rapide.

"Ce variant ouvre significativement la porte aux risques de réinfection." Benoît Muylkens Virologue, professeur à l’UNamur

Une étude menée en Afrique du Sud auprès de 36.000 personnes réinfectées, sur un total de 2,8 millions de sujets préalablement infectés, a montré que le risque d'être réinfecté par cette souche du virus est deux fois plus important que par les variants Beta ou Delta. "Donc, ce variant ouvre significativement la porte aux risques de réinfection", résume Benoît Muylkens, virologue et professeur à l’Université de Namur.

Les symptômes sont-ils plus importants en cas d'infection avec le nouveau variant?

L'Agence européenne des médicaments estime que la plupart des cas du variant Omicron dans l'Union européenne semblent "légers", mais elle attend "davantage de preuves".

Les données de deux études se penchant sur cette question se révèlent contradictoires. L'une, menée sur 160 patients hospitalisés dans un hôpital de Pretoria, montre que la durée d'hospitalisation ne serait que de 2,5 jours pour les patients infectés par le nouveau variant, donc bien moindre que lors des vagues précédentes.

Une autre étude montre que l'augmentation de l'incidence des infections avec Omicron est associée à une hausse massive des hospitalisations.

Mais la transposition de ces données à l'Europe n'est pas indiquée, vu les différences démographiques. "La population sud-africaine est jeune, or l'âge avancé est un facteur à risque pour le covid", précise Benoît Muylkens. "Et dans certaines régions d'Afrique du Sud, 90% de la population a été en contact avec le SARS-CoV-2. De plus, le taux de vaccination est beaucoup plus faible en Afrique."

"Ce constat encourage l'usage du boost pour conférer une certaine barrière face à Omicron." Benoît Muylkens Virologue, professeur à l’UNamur

Les personnes vaccinées ou guéries du covid doivent-elles s'inquiéter?

Une étude menée à l'Africa Health Research Institute de Durban montre une nette baisse de la neutralisation de ce variant, par rapport aux autres, auprès de patients vaccinés, mais pas un échappement complet. Il reste une neutralisation partielle par le vaccin.

Auprès des patients infectés et vaccinés, le niveau d'anticorps garde un pouvoir neutralisant suffisant face à Omicron. "Ce constat encourage l'usage du boost pour conférer une certaine barrière face à Omicron", glisse Benoît Muylkens.

"On n'a pas le temps d'attendre la conception, les tests, les agréments, la production, etc. d'un vaccin adapté." Benoît Muylkens Virologue, professeur à l’UNamur

Doit-on attendre des vaccins adaptés?

Les vaccins actuels offrent une protection jugée relativement bonne face au variant Delta. Mais pour contrer Omicron, Pfizer/BioNTech annonce un vaccin adapté en mars. Moderna travaille aussi à une nouvelle version.

A-t-on le temps d'attendre quatre mois? Ce n'est pas l'avis de Benoît Muylkens. "Le boost avec une dose supplémentaire semble une option plus sûre parce qu'elle peut être implémentée directement. On n'a pas le temps d'attendre la conception, les tests, les agréments, la production, etc. d'un vaccin adapté."

Quelle est la combinaison idéale de vaccins face au covid? D'après les autorités sanitaires européennes, les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant d’abord un vaccin à vecteur viral (AstraZeneca ou Johnson & Johnson), suivi de l'injection d’un vaccin à ARN messager (ARNm), comme Pfizer et Moderna. "Mais c'est une question de délai", précise Benoît Muylkens. "Trois Pfizer, à 0, 2 et 6 mois procurent les niveaux les plus élevés d'immunité."

Combien de cas infectés par Omicron sont déjà répertoriés en Belgique?

Une trentaine de cas ont été confirmés chez nous, mais le traçage est plus compliqué qu'escompté. À la base, Omicron présentait une signature particulière détectée par le test PCR. Mais des sous-variants d'Omicron sont déjà apparus, qui ne possèdent plus ce signe spécifique...

Tous les tests repèrent-ils une infection au variant Omicron?

Oui, tant les tests PCR que les antigéniques rapides commercialisés pour le public sont sensibles au variant omicron.

La propagation de ce nouveau variant va-t-elle influencer la politique sanitaire?

"Oui, cela va retarder les décisions parce qu'il y a trop d'inconnues sur les risques d'hospitalisations pour les personnes vaccinées ou déjà infectées", pointe le professeur de l'UNamur.

4 mois Il avait fallu attendre quatre mois après l'apparition des variants Alpha et Delta pour objectiver leur niveau de gravité.

"Si l'immunité préacquise protège contre les formes graves, la politique de confinement pourra s'assouplir plus rapidement. Mais si l'immunité préacquise ne constitue pas un rempart contre les conséquences graves d'une infection par Omicron, on aura encore un problème en soins intensifs."