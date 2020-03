Le virus de la dictature menace la Hongrie

Tant que cette législation sera en vigueur, il ne pourra y avoir aucune élection en Hongrie. Le dirigeant hongrois gouverne désormais par décret et peut suspendre certaines lois. Le contrôle de la liberté d'expression est également renforcé. Les individus et les journalistes qui propageraient de "fausses nouvelles" et des "propos alarmistes" concernant l'épidémie pourront être condamnés à des peines de prison allant jusqu'à cinq ans.