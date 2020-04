Les 10 commandements du "contact tracing"

Un collectif d'ingénieurs, de spécialistes des data et de juristes a formé la task force Covid-19 (TFC-19). L'objectif est d'encadrer les outils de localisation et de suivi des personnes infectées (contact tracing).

Dans la lutte menée par les États et les institutions de santé contre la pandémie Covid-19, les outils numériques font désormais partie intégrante des solutions envisagées pour prévenir la diffusion de l’épidémie. C’est une première dans l’histoire à la fois de la médecine et de la gestion des crises sanitaires.

Un outil nécessaire

C’est ainsi que des "technologies et outils numériques de localisation et suivi des personnes infectées" (contact tracing) sont en développement et ne manquent pas de susciter des questions, craintes et prises de position quant à leur pertinence et fiabilité ainsi qu'aux risques qu’ils sont susceptibles de représenter, tant pour les libertés individuelles que pour la souveraineté des États membres de l’Union européenne.