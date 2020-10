Les Belges devront se faire tester pour aller en Italie

L'Italie craint de replonger à son tour. Les chiffres des contaminations ont atteint, mercredi , un niveau que la péninsule n'avait plus connu depuis la fin du mois d'avril: 3.678 nouveaux cas de coronavirus y ont été détectés. Et 31 personnes y sont décédées du Covid-19 lors des dernières 24 heures.

Nouvelles mesures attendues en France

L'Italie n'est pas le seul pays à renforcer son arsenal de mesures anti-Covid. On le sait, la Belgique a annoncé, mardi dernier, de nouvelles restrictions valables pour un mois. Bruxelles , 2e ville européenne la plus touchée après Madrid, les a même amplifiées ce mercredi en fermant ses bars et cafés notamment. Une mesure déjà en vigueur à Paris.

La France, justement, prévoit aussi d'annoncer de nouvelles mesures ce jeudi en début de soirée. Selon plusieurs médias français, Lille, Grenoble, Saint-Étienne et Lyon vont passer en zone d'alerte maximale. Jusqu'ici, seuls Paris et sa petite couronne, la métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe sont classés en zone d'alerte maximale, ce qui a notamment entraîné la fermeture des bars et le renforcement des mesures sanitaires dans les restaurants.