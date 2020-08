Les Communautés s'accordent sur un code couleur pour le monde sportif

"Notre objectif est de définir des règles simples, praticables et réalistes dans l'esprit de garantir la plus grande sécurité possible et certainement pas une surréglementation du sport."

Vert, jaune, orange ou rouge, des règles claires ont été élaborées pour chaque code en fonction de la situation épidémiologique. Le but étant d'offrir plus de clarté sur la rentrée sportive. "Notre objectif est de définir des règles simples, praticables et réalistes dans l'esprit de garantir la plus grande sécurité possible et certainement pas une surréglementation du sport", pointe la ministre germanophone du Sport, Isabelle Weykmans. Du rouge au vert, chaque couleur permet d'assouplir les mesures sanitaires sur le sport. Il permet aussi de garantir la cohérence des mesures entre Régions et Communautés.