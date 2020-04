Les D'Ieteren créent un fonds de solidarité avec l'augmentation du dividende

Pour ce faire, D'Ieteren a donc décidé de se passer des 15 centimes de dividende supplémentaires prévus par action et de rester finalement au niveau de dividende de l'année passée (un euro par action)."Les moyens récoltés par le programme permettront d’aider les collègues les plus vulnérables dans un esprit de solidarité et de reconnaissance. Il complète les initiatives des différentes sociétés du groupe qui se mobilisent déjà localement", détaille le CEO Francis Deprez.

Fonds ouvert aux dons anonymes

Chez D'Ieteren, le fonds est ouvert aux contributions des administrateurs, des dirigeants et des collaborateurs du groupe . Plusieurs dons ont déjà été promis, mais ils sont anonymes. Avec son empreinte globale, D'Ieteren sait que des collaborateurs du groupe seront impactés. La société a notamment sa filiale Moleskine basée à Milan et Belron, maison-mère de Carglass, a une empreinte globale. Le fonds a pour vocation d'aider les collaborateurs de toutes les sociétés du groupe.

"Le Groupe D’Ieteren s’appuie depuis 215 ans sur l’engagement et le dévouement de ses collaborateurs. Dans un contexte aussi nouveau que celui d’une pandémie mondiale, l’envergure des dommages est incertaine. Le soin des autres étant une des cinq valeurs fondamentales du groupe , D’Ieteren s’efforce de réduire la portée de l’incertitude et d’accompagner ses collaborateurs dans ces temps", a communiqué le conseil d'administration de D'Ieteren.

Pour rappel, les actionnaires familiaux de D'Ieteren possèdent, via leurs véhicules Nayarit et SPDG, 57,5% de la compagnie et plus de 61% des droits de vote. Une telle décision vient donc directement des familles D'Ieteren et Périer.