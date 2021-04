Les États-Unis appellent à suspendre l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson

Après les déboires du vaccin AstraZeneca, la saga continue avec celui de Johnson & Johnson. Les autorités sanitaires américaines vont proposer ce mardi la suspension immédiate de leur vaccin contre le Covid-19 après l'apparition d'effets secondaires rares chez six personnes , notamment des caillots sanguins, selon les informations du New York Times, citant des personnes informées de la décision.

Les six personnes concernées étaient des femmes, âgées de 18 à 48 ans . Une femme est décédée et une autre, dans le Nebraska, a été hospitalisée dans un état critique, toujours selon le New York Times.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux ont déclaré dans un communiqué commun que les effets indésirables semblent être extrêmement rares à l'heure actuelle. En effet, nous parlons de six cas sur plus de 7 millions de personnes vaccinées avec le vaccin J&J.