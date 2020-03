Les Etats-Unis débloquent 8,3 milliards de dollars contre le coronavirus

Bonjour à tous et à toutes!

Déjà presque 100.00 cas de contamination: 85 pays et territoires ont relevé au moins 97.510 personnes infectées, et parmi elles, 3.346 en sont mortes. Les conséquences de l'épidémie de Covid-19 s'accumulent. Les mesures drastiques de confinement paralysent l'économie du géant asiatique et menacent par ricochet la croissance mondiale...