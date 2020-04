Les États-Unis enregistrent pour la deuxième fois près de 2.000 morts en 24 heures

Face à la dégradation de la situation dans un nombre croissant de maisons de repos , la Wallonie a décidé de demander un soutien de l'armée et de la protection civile. Elle lance également un appel à l'ensemble du personnel médical et para-médical hospitalier, des maisons médicales, des mutualités, de la médecine scolaire, du PMS, de l'Inami, etc . disponibles pour venir aider les équipes en place dans ces institutions, a indiqué mercredi soir la porte-parole de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS).

D'après la ministre Morreale, on dénombre actuellement 116 maisons de repos wallonnes ayant en leur sein un cluster de Covid-19 (dix cas de coronavirus ou plus) sur un total de 600. On y a aussi dénombré, toutes causes confondues, 378 décès depuis peu avant le 25 mars dernier.