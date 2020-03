"Les États européens ont sous-estimé la crise du coronavirus"

Les 27 États européens ont pris très tard la mesure de la crise, préférant le repli national à la solidarité. Seules la Commission européenne et la BCE ont mené une riposte. Mais il faudra aller plus loin. Un budget européen et une coordination des politiques sanitaires permettraient d'en sortir par le haut.

Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne (UE) ont échoué jeudi à prendre des mesures contre la crise économique et sanitaire majeure provoquée par la pandémie de coronavirus. Les dirigeants de l'UE ont étalé, une fois de plus, leurs divergences face à un facteur exogène. C'est d'autant plus grave que durant la crise de 2008, car celle-ci est symétrique, non limitée à un seul État - la Grèce.

La riposte orchestrée mi-mars par la Commission von der Leyen et la Banque centrale européenne (BCE), présidée par Christine Lagarde, démontre toutefois la résilience des institutions européennes.

La Commission riposte

Aux premiers jours de l'épidémie en Italie, fin février, les États de l'UE ont réagi en ordre dispersé, les uns fermant les frontières avec l'Italie, les autres restreignant leurs exportations d'équipements médicaux. Aucune capitale ne songea à suivre le confinement ordonné dans la péninsule ni à prendre des mesures sanitaires coordonnées.

Le 10 mars, la Commission annonçait un financement de 25 milliards d'euros pour soutenir les secteurs en difficulté. Le 13 mars, elle autorisait un premier relâchement de la discipline budgétaire et des règles d'aides d'État. Le 20 mars, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen proposait d'activer la clause dérogatoire aux règles du Pacte de stabilité. Le "parachute" européen autorisant les États à ne plus appliquer la limite du déficit à 3% du PIB.

La BCE a activé un programme de rachat de dettes de 750 milliards d'euros. Un "bazooka" financier qui rassura les marchés.

"Les Etats ont sous-estimé la crise et sont restés inertes trop longtemps. On a perdu des semaines précieuses. Cela explique le désordre actuel" Franklin Dehousse Professeur à l'Université de Liège

"Les États ont sous-estimé la crise du coronavirus et sont restés inertes trop longtemps. On a perdu des semaines précieuses. Cela explique le désordre actuel", dit Franklin Dehousse, professeur à l'Université de Liège et ancien juge au Tribunal de l'UE. "La Commission et le Parlement, après hésitation, ont proposé des mesures sérieuses. La BCE, après une lourde erreur de Christine Lagarde, a fait de même. Le Conseil européen, en revanche, reste hors de propos."

Le sommet européen échoue

Le Conseil européen, présidé par Charles Michel, a fait avec les moyens du bord, les États se repliant sur eux-mêmes. Une réunion hebdomadaire des Vingt-sept par vidéoconférence s'est tenue pour entériner les mesures proposées par la Commission. Leur principale mesure coordonnée fut la fermeture des frontières de l'espace Schengen, le 17 mars.

Le sommet du 26 mars s'est soldé par un désaccord entre les pays riches, rivés sur leurs budgets, et l'Italie et l'Espagne, les plus frappés par la pandémie. Rome s'est opposée à la création d'une ligne de crédit de 410 milliards d'euros, via le Mécanisme européen de stabilité, par crainte d'une tutelle semblable à celle qui pesa sur la Grèce.

Les États du nord, Allemagne et Pays-Bas en tête, se sont opposés à la création "d'obligations coronavirus" pour mutualiser la dette. Les ministres des Finances de la zone euro, formant l'Eurogroupe, ont été chargés de trouver une solution économique dans les 2 semaines.

"Les États n'ont pas pris la mesure de la gravité de cette crise", dit Grégroy Claeys, chercheur au centre Bruegel, "6 heures de sommet pour n'arriver à rien, c'est grave. Ils n'ont pris aucune décision. Quant à l'Eurogroupe, que peut-il proposer s'il n'a pas de direction?"

Depuis le début de la crise, les États européens ont manqué de solidarité, en dépit des efforts du président du Conseil. La fermeture des frontières nationales dans une dizaine de pays et les images d'embouteillages ont desservi l'Union. Dans ce contexte, la Chine et la Russie ont lancé une guerre de propagande, accentuant les traits d'une Europe divisée.

Un budget européen

"En mutualisant la dette via la BCE, on le fait par la porte de derrière. Ce qu'il faut, c'est un budget européen et une réelle coordination de politiques sanitaires." Grégory Claeys Chercheur au centre Bruegel

Plutôt que de s'entraider, les gouvernements s'appuient sur la BCE. "C'est normal, c'est le seul instrument fédéral. Mais en mutualisant la dette via la BCE, on le fait par la porte de derrière. Ce qu'il faut, c'est un budget européen et une coordination de politiques sanitaires", estime Grégory Claeys.

On peine à voir le bout du tunnel. Mais ce n'est pas la première fois. "L’Union peut s’en sortir, mais pas en répétant les modes de pensée étriqués d’après la crise financière", résume Franklin Dehousse.

"L'Europe s'en sort toujours. Cela prend du temps, c'est compliqué, mais elle est plus nécessaire que jamais", conclut Michel Vanden Abeele, ancien directeur général de la Commission européenne. "Lors de la crise de la vache folle, nous avons innové, rassemblé les politiques agricoles et de protection des consommateurs et nous en sommes sortis par le haut."