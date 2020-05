Les États européens prudents sur la réouverture des frontières pour le tourisme

Le ralentissement de la pandémie de Covid-19 en Europe, où le virus a tué plus de 168.000 personnes , a entraîné un débat sur la réouverture des frontières et la relance du tourisme , un secteur très impacté par la crise. Pour l'instant, la reprise se fait dans le désordre, alors que l'UE recommande une grande prudence.

" Nous ne pouvons pas prendre des risques inconsidérés , il y a un mois, toute l'Europe était confinée", ajoute-t-il, "nous essayons de rouvrir les frontières de manière responsable en concluant des accords bilatéraux. Nous ferons plus dans un mois ou deux."

Accords bilatéraux

"Nous n'avons pas adopté de décision unique sur les arrivées de voyageurs", poursuit Gari Capelli, "tout dépendra de la situation épidémiologique des différents pays. Des accords bilatéraux pourront être conclus entre deux États présentant une situation semblable". Un État européen comptant plus de décès et de personnes infectées ne pourrait bénéficier de cette mesure "qu'un peu plus tard", a-t-il expliqué.