Les Hautes Fagnes et la Baraque de Fraiture interdites d'accès aux touristes

Un arrêté de police stipule que "les rassemblements de personnes sont interdits sur le site de la Baraque de Fraiture et dans les villages de Fraiture, Regné, Bihain et Petites-Tailles".

Les Hautes Fagnes ont été prises d'assaut pendant les vacances, ce qui a entraîné de gros embarras de circulations et des rassemblements pourtant déconseillés. Les autorités locales mettent le holà.

Le site de la Baraque de Fraiture est désormais interdit aux touristes, suite à une décision concertée, ce jeudi, entre le gouverneur de la province de Luxembourg, les bourgmestres de Manhay et Vielsalm et la zone de police locale Famenne-Ardenne.

Les touristes d'un jour ont afflué dans cette région du nord de la province de Luxembourg, suite aux chutes de neige. "Cependant, cet afflux provoque, principalement sur le site de la Baraque de Fraiture, bon nombre d'embarras de circulation et de multiples rassemblements qui sont absolument à éviter compte tenu du contexte sanitaire actuel", constate le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, dans un communiqué.

Hervé Jamar, le gouverneur de la province de Liège, a également annoncé, ce jeudi lors d'une conférence de presse, qu'il serait interdit de se garer et de circuler dans les Fagnes entre le 1er et le 3 janvier.

"Au cours de différentes réunions, trois problématiques ont été soulevées: premièrement la situation sanitaire et le rassemblement de trop nombreuses personnes, ensuite un problème d'accessibilité et de stationnement et enfin des dégradations de l'environnement", indique Jean-Yves Segers, le porte-parole du gouverneur.

Informations pratiques

Concrètement, au vu de ces éléments, un arrêté de police qui interdit le stationnement sur le plateau des Fagnes, y compris dans les parkings prévus à cet effet, et la circulation dans la zone entre 8h et 17h, a été pris ce jeudi. Il entrera en vigueur le 1er janvier à 8h et sera d'application jusqu'au 3 janvier inclus.

Concernant le site de la piste de ski de la Baraque de Fraiture, il est fermé dès ce jeudi 31 décembre et l'accès à la zone est interdit au départ du rond-point de la Baraque de Fraiture sur la RN30 vers Manhay. Les villages de Fraiture, Regné, Bihain, Petites-Tailles, Malempré et Odeigne sont accessibles uniquement en circulation locale. La circulation sur la RN30 est interdite dans le sens provenant de Manhay entre la Rue Derrière la Tour et la Baraque de Fraiture. Le stationnement sur cette même RN30 n'est autorisé que sur la gauche de la chaussée dans un sens de circulation, à savoir en provenance de la Baraque de Fraiture.

"En cette période de vacances scolaires, nous comprenons l'envie qu'ont beaucoup de familles de profiter des joies de l'hiver. Gardons cependant à l'esprit que la priorité doit rester la santé et la sécurité de tous." Olivier Schmitz Gouverneur de la province de Luxembourg.

L'arrêté de police pris par le bourgmestre de Vielsalm, Elie Deblire, stipule aussi que "les rassemblements de personnes sont interdits sur le site de la Baraque de Fraiture et dans les villages de Fraiture, Regné, Bihain et Petites-Tailles".

Ces diverses mesures sont d'application dès ce 31 décembre et jusqu'à nouvel ordre. Une signalisation adéquate a été mise en place aux endroits concernés et une présence policière sera assurée.

"En cette période de vacances scolaires, nous comprenons l'envie qu'ont beaucoup de familles de profiter des joies de l'hiver. Gardons cependant à l'esprit que la priorité doit rester la santé et la sécurité de tous", conclut le gouverneur de la province de Luxembourg.

