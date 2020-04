Les RH seront digitales et adaptées

Le secteur des ressources humaines est au cœur de la relance économique du pays. Il faut gérer ceux qui travaillent toujours depuis chez eux, ceux qui vont bientôt pouvoir reprendre le travail au bureau. Il faudra aussi gérer les faillites et les licenciements. "Nous nous attendons à un impact négatif à moyen terme avec des pertes d’emplois et des faillites dans les prochains mois", nous explique Kobe Verdonck, CEO du secrétariat social SD Worx Group.

Avoir une grande partie de ses équipes en télétravail va demander une organisation différente et une gestion adaptée. "Nous allons accompagner nos clients dans cette transition avec les outils nécessaires pour permettre d’assurer un bon fonctionnement des entreprises." Le télétravail demande aussi un soutien sur le plan légal pour les entreprises avec l’analyse des primes, de la sécurité et de la frontière entre le travail et la vie privée. Sans oublier la mobilité et les trajets domicile-travail qui sont amenés à évoluer.

En ligne et à distance

Le secteur devrait connaître, et connait déjà, une digitalisation accélérée. SD Worx a d'ailleurs effectué il y a quelques semaines l’acquisition d’Adessa Group, une entreprise de Louvain-la-Neuve spécialisée dans les solutions cloud pour les ressources humaines. "C’est une tendance claire et qui va se renforcer, les ressources humaines seront encore plus digitales". Demande de congé en ligne, gestion des effectifs à distance et formations en e-learnig au lieu de se retrouver dans une salle de classe, voilà pour les changements les plus visibles.