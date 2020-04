Les achats massifs dopent les ventes d'Ahold Delhaize

Grâce au Covid-19, la demande dans l'est des États-Unis et en Europe a progressé de manière significative. Aux États-Unis en particulier, les achats frénétiques de consommateurs paniqués ont dopé les ventes de 34% durant le mois de mars.

Prévisions maintenues

Le groupe belgo-néerlandais réitère par ailleurs ses prévisions de bénéfice pour 2020, et table même sur un dépassement de ses prévisions de cash flow disponible. Mais le CEO Frans Muller reste prudent. "Le Covid-19 a créé de l'incertitude sur nos prévisions pour 2020, et il est trop tôt pour savoir comment tout cela impactera au final nos marques locales et les communautés qu'elles servent", dit-il dans un communiqué. Le patron du groupe fait notamment allusion à des changements possibles de modes de consommation et de comportements de la clientèle.