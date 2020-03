Les acteurs de l'énergie garantissent la sécurité d'approvisionnement

Centrales nucléaires, centres de dispatching et interventions urgentes restent garantis chez les grands acteurs de l'énergie. Des plans de continuité pour les activités critiques sont prévus.

S'il bouleverse bon nombre de secteurs, le lockdown version belge n'empêchera pas l'électricité et le gaz d'alimenter le quotidien des citoyens et des entreprises. Voilà la garantie prodiguée par les acteurs du secteur de l'énergie qui tiennent à assurer la sécurité d'approvisionnement et la sécurisation de leurs installations en cette période.