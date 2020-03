Les affiliations aux syndicats en plein boom

Vendredi dernier, plus de 670.000 travailleurs étaient concernés par une demande de chômage temporaire pour force majeure. À terme, ils devraient être entre 800.000 et un million à être placés sous ce régime.

Les versements de ces allocations, mais aussi de l'indemnité complémentaire, seront assurés comme de coutume par les organismes de paiement, à savoir les organisations syndicales et la caisse auxiliaire des paiements de chômage (Capac). Conséquence: les syndicats voient les affiliations se multiplier ces derniers jours. Si aucune des trois organisations ne dispose pour l'heure de statistiques précises, toutes constatent une hausse.

Les affiliations arrivent de manière régulière, mais ce n'est pas non plus "un raz de marée", explique-t-on à la CGSLB. À la FGTB par contre, on parle d'une véritable "explosion".