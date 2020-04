Les aides aux petites entreprises insuffisantes, selon les comptables

Troublants, les résultats du sondage sur les aides aux entrepreneurs effectué par la plateforme de comptabilité en ligne Yuki auprès d'un panel de 346 comptables et experts-comptables. S'ils pensent en majorité que les mesures d'aides prises par les autorités pour atténuer l'impact de la crise font la part belle aux petites entreprises, ils estiment aussi et surtout qu'elles ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. En clair, qu'elles sont notoirement insuffisantes. Autre conclusion alarmante: 43% d'entre eux relèvent que nombre d'entreprises profitent et abusent des aides disponibles.