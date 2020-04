Les aides "corona" sauvent 71.000 entreprises...

Quel impact les aides octroyées par le Fédéral et les Régions ont réellement sur les entreprises ? Le bureau Graydon a modélisé leur effet : 71.000 sociétés sortent de la zone rouge et 48.000 viennent grossir les rangs du club des (très) bien portantes.

Alors que la courbe haussière de la pandémie s’est aplatie sous nos latitudes, va-t-il en aller de même de celle qui traduit les difficultés que subissent les entreprises en raison du "lockdown" ? Les dernières évaluations faites par le spécialiste de l'analyse de données d'affaires Graydon le laissent penser. Le modèle de simulation de l’impact des chocs économiques qu’il a construit au départ des découvertes faites lors des attentats de 2016 lui permet aujourd’hui de mesurer l’effet des mesures d’aides prises par le gouvernement fédéral et les Régions.

122.088 entreprises Total des entreprises en bonne santé après les aides Les entreprises qui traverseront la crise sans difficulté étaient 73.919 avant les aides et sont passées à 122.088 grâce à celles-ci.

Au niveau national, alors que 48,2% des entreprises qui déposent des comptes annuels étaient en difficulté et avaient besoin d’une injection de capitaux immédiate avant les aides fédérales, elles ne sont plus que 30,4% une fois les aides utilisées. Sur un total d’un peu plus de 403.000 entreprises, elles étaient 194.489 en problème sans les aides et ne sont plus "que" 123.420 après. Différence positive : 71.000 sociétés.

A l’opposé, les entreprises en bonne santé sont passées de 73.919 à 122.088, ou de 18,3 à 30% du total. Soit un autre solde positif de 48.000 sociétés, qui recoupe partiellement le précédent.

Une nette amélioration, on le voit, mais à nuancer aussitôt car il existe une troisième catégorie d’entreprises qui naviguent entre les deux zones : ce sont celles qui s’en sortent de justesse mais qui auront besoin de capitaux d’ici la fin de la période de confinement, évaluée par Graydon à deux mois. Cette population de sociétés est passée de 135.000 (33,4% du total) à 160.115 (39,6%). Cela ne signifie pas qu’elles ne bénéficient pas des aides publiques, mais probablement qu’elles allaient plus mal avant et qu’elles étaient donc inclues dans le groupe des firmes en grande difficulté. Elles ont progressé d’un rang dans le "classement", mais restent fragiles.

Les "corporate" deux fois plus représentées au Top

591.174 sociétés unipersonnelles Le nombre de sociétés unipersonnelles en bonne santé Sur les 943.000 sociétés unipersonnelles en Belgique, près de 600.000 semblent bien armées pour passer la crise.

Le bureau d’infos financières a aussi étendu son étude aux entreprises unipersonnelles ainsi qu’aux grandes Asbl et fondations. On arrive alors à une population totale de plus de 1,35 million de sociétés, dont 943.000 unipersonnelles. Appréhendées globalement, faute de bilans, ces dernières sont très peu impactées par les aides. Quelque 352.362 unipersonnelles se trouvaient dans la zone rouge avant les mesures, pour 363.999 dans la zone grise (celles qui auront besoin d’argent d’ici la fin du confinement) et 591.174 dans la zone de confort. Ces chiffres n'ont quasi pas évolué ensuite.

Ce sont globalement les grandes entreprises "corporate" qui tirent le plus de profit des aides. Celles-ci leur permettent de doubler leur population parmi les sociétés en bonne santé : de 1.858, elles passent à 4.897. Pour les sociétés de taille moyenne, la progression à ce niveau est de 72% (de 25.931 à 44.766 entreprises) tandis que pour les petites, elle est de 56% (de 46.130 à 72.425).

Régions: impact un peu plus marqué au nord

Si l’on descend au niveau des Régions, on observe quelques différences qui renvoient à la nature des tissus industriels et surtout des pratiques de gestion. A ce stade, le modèle de Graydon intègre à la fois les aides du Fédéral et celles des Régions. En Wallonie, le nombre d’entreprises (qui publient des comptes) en difficulté se réduit de 38% grâce aux aides (elles passent de 49.721 à 30.780 unités). L’effet y est plus net sur les entreprises en bonne santé, qui voient leur nombre augmenter de 72% (de 17.595 à 30.300). Entre les deux, la zone grise gonfle de 22% pour les mêmes raisons qu’au plan national (de 30.135 à 36.980). Si l’on élargit le spectre en intégrant les unipersonnelles ainsi que les grandes Asbl et fondations, le nombre de celles en difficulté se contracte de 13,2% tandis que celles en zone de confort progressent de 7,5%. Ce total est tiré à la baisse par les unipersonnelles, dont on ne peut évaluer l’impact réel des aides.

En Région bruxelloise, les aides fédérales et régionales font diminuer de 37,7% le nombre des entreprises en péril, qui reviennent de 28.349 à 10.688. A l’opposé, elles font augmenter de 76% la population des sociétés sans problème, qui remontent de 9.234 à 16.273 unités. Dans la zone grise, on enregistre une hausse de 22% du nombre des entreprises, qui s’élèvent à 21.512 contre 17.622 avant.

En Flandre, la combinaison des aides fédérales et régionales fait descendre de 46,8% le nombre d’entreprises en difficulté à 61.901. Inversement, elles font progresser de 77,6% le total de celles en bonne santé, à 83.631. Entre les deux, 106.585 autres sociétés évoluent dans la zone grise, en hausse de 22%.

Vue en plein écran

Taux de graisse différents

Les effets des mesures sont un peu plus prononcés au nord du pays et ce, aux deux extrémités : les moins bien loties diminuent plus nettement et les mieux armées augmentent un chouïa plus. Ce que Eric Van den Broele, manager de la Recherche & Développement chez Graydon, explique par une analogie sportive qui se réfère… au taux de gras ! En résumé, les entreprises de Flandre sont gérées avec moins de gras qu’en Wallonie.

"En temps de crise, comme au lendemain des attentats ou actuellement avec le Covid-19, les outils d'analyse financière classique ne donnent plus les bonnes réponses. " Eric Van den Broele manager, R&D, Graydon

"Prenez un champion cycliste comme Remco Evenepoel, dit Eric Van den Broele. Il n’a pas un gramme de graisse et mène une vie très saine pour être en mesure de réaliser les meilleures performances possibles sur son vélo. Votre taux de graisse est sans doute plus élevé, et vous êtes moins entraîné. Mais si vous étiez tous deux soudain plongés dans une mer glaciale, grâce à ce taux vous résisteriez sans doute mieux que le champion. C’est la même chose pour les entreprises. En temps normal, on évalue leur santé sur la base d’une analyse financière classique : solvabilité, liquidité, levier financier, rentabilité, valeur ajoutée. Une gestion moderne pousse en outre les managers à limiter l’argent propre investi et à emprunter au coût minimum pour obtenir une rentabilité maximum. Mais en temps de crise, comme au lendemain des attentats ou actuellement avec le Covid-19, ces outils ne donnent plus les bonnes réponses."

Concrètement, 18,4% des entreprises qui allaient très mal avant la crise du corona en Belgique vont toujours aussi mal aujourd’hui. 61,8% allaient bien avant, mais résistent mal actuellement. 16,1% étaient très saines et le sont restées. Quant aux derniers 3,7%, ces entreprises-là forment un cas particulier qui illustre bien le paradoxe du gras : elles éprouvaient des difficultés avant la crise mais elles résistent bien aujourd’hui !

"Ce qui importe quand l’économie subit un tel choc, poursuit l’expert, ce sont les réserves dont on dispose. On effectue un calcul corrigé des fonds de roulement de chaque entreprise, afin d’évaluer le temps qu’il lui faudra avant de devoir recevoir des capitaux pour survivre." L’analyse se complète d’une série de critères comme la perte du chiffre d’affaires (et la vitesse de la fonte), la situation par rapport au secteur, la situation géographique, etc.

L’idée sous-jacente pour justifier les écarts entre Régions, c’est qu’il y a plus de dirigeants à la pointe de la gestion financière au nord du pays et plus de chefs d’entreprise plus conservateurs au sud.

Trois questions ouvertes

"Ces aides produisent déjà leur effet, ce qui contribue à aplatir la courbe exprimant l’évolution des entreprises en difficulté en raison de la crise." Eric Van den Broele manager, R&D, Graydon

On observe par ailleurs que l’impact des aides fédérales semble plus fort que celui des aides régionales. Une analyse à affiner quand toutes les mesures auront été prises et appliquées. C'est l’occasion de souligner que Graydon va lancer dès ce week-end une plateforme web qui permettra aux autorités et institutions publiques d’accéder à cet outil. "L’objectif est d’offrir au Fédéral, aux Régions, aux villes et communes la possibilité de simuler l’effet de leurs propres mesures sur l’économie dans leur environnement", explique Eric Van den Broele.