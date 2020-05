Les appels à la grève se multiplient dans les hôpitaux belges

Dans L'Echo de ce mardi, le président du PS Paul Magnette appelle à un plan de relance rapide de l'économie. "C’est au moment où on sort du lockdown qu’il faut agir fort et donner un coup de fouet au pouvoir d’achat car l’effet multiplicateur est positif." Il prend l'exemple de pays voisins de la Belgique, qui n'ont pas tardé à relancer vite et fort: "Chez nous, seulement 0,7% du PIB a été engagé. Si on ne relance pas l'économie, on risque de connaître un récession beaucoup plus lourde et beaucoup plus longue que les autres."