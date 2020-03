Les assureurs donnent du mou aux particuliers et entreprises sur la corde raide

Les familles et les entreprises dont les revenus sont affectés par le coronavirus pourront demander des reports de paiement à leur compagnie d'assurance. Les personnes mises au chômage temporaire seront ainsi couvertes pendant la durée du confinement.

Après les banques, c'est au tour du secteur des assurances d'anticiper les difficultés auxquelles les ménages et les sociétés seront confrontés au cours des prochains mois à la suite de l'épidémie actuelle. Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurance, a annoncé ce jeudi prendre des mesures "fortes exceptionnelles" destinées aux personnes et aux entreprises les plus fragilisées par la crise.