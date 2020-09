Les autorités belges passent de nouvelles zones européennes en rouge

Les Affaires étrangères belges ont mis à jour leur liste colorée des endroits européens à éviter (ou interdits). Plusieurs passent au rouge. Toute personne revenant de ces régions devra donc se soumettre à un test de dépistage et se mettre en quarantaine.

Les départements français du Nord et du Pas-de-Calais passeront en zone rouge dès vendredi 16h, de même que le Land de Vienne en Autriche et le canton de Vaud en Suisse, indique le SPF Affaires étrangères dans une mise à jour de ses recommandations aux voyageurs mercredi. Toute personne revenant de ces régions devra donc se soumettre à un test de dépistage et se mettre en quarantaine.

Lire aussi | La politique de testing au bord de l'implosion

Passeront également au rouge vendredi en France les départements de l'Aveyron, du Gers, d'Ille-et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, de l'Isère, de la Loire, du Maine-et-Loire, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de Tarn-et-Garonne et de la Vienne.

Plusieurs autres zones européennes sont également concernées par un passage au rouge, à savoir les régions croates de Virovitica-Podravina et de Lika-Senj, Budapest en Hongrie, les provinces de Hollande-Méridionale et de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas, les régions de Bohème centrale, du Sud-ouest, du Nord-est et du Sud-est en République tchèque et l'Angleterre du Nord-Ouest.

Lire aussi | Tout ce qu'il faut savoir pour voyager malgré le coronavirus

Mais où les Belges peuvent-il encore se rendre?

Finalement, il est désormais plus facile de lister les endroits où les Belges peuvent encore se rendre. La liste verte (accessible sans condition) est de plus en plus raccourcie...

Autriche : Land de Carinthie

: Land de Carinthie France : département de la Creuse

: département de la Creuse Italie : régions du Piémont, de la Vallée d’Aoste, des Abruzzes, de Molise, de Basilicate, de Calabre, de Sicile, de Marches

: régions du Piémont, de la Vallée d’Aoste, des Abruzzes, de Molise, de Basilicate, de Calabre, de Sicile, de Marches Liechtenstein

Pologne : régions de Poméranie-Occidentale, Lubusz, Basse-Silésie, Opole, Couïavie-Poméranie, Varmie-Mazurie, Łódz, Sainte-Croix, Lublin, Podlachie, Grande-Pologne, Silésie, Mazovie et région de Varsovie

: régions de Poméranie-Occidentale, Lubusz, Basse-Silésie, Opole, Couïavie-Poméranie, Varmie-Mazurie, Łódz, Sainte-Croix, Lublin, Podlachie, Grande-Pologne, Silésie, Mazovie et région de Varsovie Portugal : région du centre

: région du centre Suède : région de Stockholm et du Haut-Norrland

: région de Stockholm et du Haut-Norrland Suisse: cantons de Bâle-Campagne, de Glaris, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, des Grisons, de Thurgovie, Lucerne, Uri, Obwald, Nidwald, Tessin

Pour les régions placées en orange et rouge, les détails sont à trouver sur le site des Affaires étrangères.

Pour rappel, il reste autorisé de se rendre dans plusieurs pays mais certains obligent aux Belges d'effectuer une quarantaine à leur arrivée ou un test de dépistage avant d'arriver.