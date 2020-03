Les banques autorisent le report de remboursement des crédits hypothécaires

Concrètement, un report du paiement de votre crédit hypothécaire, sans frais, sera possible. Les banques appellent tous ceux qui sont ou risquent de se retrouver en difficulté financière du fait de la crise du coronavirus à discuter avec leur banquier le plus tôt possible. "Les banques rechercheront la meilleure solution pour chacun, individuellement. Dans certains cas, il pourra s’agir d'un report du paiement du capital du crédit hypothécaire. Les banques sont, dans ces dossiers, disposées à prévoir de tels reports et n’imputeront pas de frais pour ce faire", explique Febelfin.