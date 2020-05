"Les banques belges peuvent encaisser le choc"...

Depuis février, la tempête coronavirus s'est abattue sur les banques, et les cours de leurs actions se sont effondrés de plus de 40% . La dégringolade s'est encore accentuée lorsque l'enseigne a annoncé relever ses prévisions quant aux réductions sur valeur des crédits: elle table désormais sur plus d'un milliard d'euros de défaut de paiement.

"Il y a une incertitude radicale: personne ne sait rien!", explique Eric Dor, directeur de recherche à l'IESEG. Les banques anticipent une explosion du nombre de faillites et de personnes mises au chômage, mais la durée et l'ampleur de la crise demeurent des variables inconnues. "Les banques qui en souffrent sont dès lors celles qui se concentrent sur le retail et les services aux entreprises", souligne-t-il, soit le core business de KBC et Belfius.