Les banques prêtes pour reporter les remboursements hypothécaires

Contacter son agent

Processus fluidifié chez BNPPF

"Les équipes de BNP Paribas Fortis ont entamé toutes les préparations nécessaires pour assurer un suivi fluide et efficace des clients qui envisagent de bénéficier des mesures prises la semaine dernière. Ainsi, nous pourrons aider nos clients le plus efficacement possible, via les canaux à distance, à partir du 27 mars. Bien entendu, nos conseillers sont également déjà disponibles via différents canaux (mail, téléphone...) pour aider nos clients, mais l’ensemble de la procédure sera simplifiée et fluidifiée à partir du 27 mars", précise Valéry Halloy, qui indique que cela s'applique aussi bien aux clients de BNP Paribas Fortis que de Fintro, Hello Bank! ou Demetris.