Les blouses blanches tournent le dos à Wilmès. Mais que veulent-elles?

Pourquoi? Ce geste symbolique traduit l'amertume des blouses blanches . Un ras-le-bol déjà encore nourri récemment par deux arrêtés royaux perçus "comme un coup de couteau donné à des gens qui se sont donnés corps et âme pendant des semaines", poursuit Yves Hellendorf. Le secrétaire national du non-marchand à la Centrale nationale des employés (CNE) se réfère à l'arrêté royal qui permet à la ministre de la Santé d'ordonner la réquisition de professionnels de ce secteur . L'autre texte qui crispe, c'est celui qui autorise des personnes qui n'ont pas de qualification d'infirmier à poser des actes infirmiers . "Le cabinet de Maggie De Block a reçu les syndicats quand les textes étaient déjà signés et nous a demandé... de ne pas faire de bruit là autour!"

La colère est d'autant plus importante que les syndicats ont l'impression d'être écartés du débat . "Nous n’en voulons pas, de ces arrêtés. Ils sont une mauvaise réponse à un vrai problème , ils ne sont que l’arbre qui cache la forêt, car le vrai problème ce sont des années d’austérité et de destruction de la sécurité sociale qui nous ont mis à l’os", lance de son côté le Setca dans un communiqué.

Revalorisation

Concrètement, que veulent les soignants? Une revalorisation globale. On se souvient du fonds Blouses Blanches, voté à l'automne passé et qui était censé apporter une bouffée d'air au secteur. "Il prévoit 400 millions par an, donc 100 millions par trimestre. Mais l'argent du premier trimestre est toujours bloqué. Les pourparlers s'éternisent dans des groupes de travail au Parlement. L'idée actuelle, c'est que cet argent transite par les hôpitaux et que les directions l'utilisent 'au mieux'. Nous, le front commun, préférerions utiliser, comme fin 2019, le fonds Maribel social, qui permet une concertation. Mais si ça doit passer par le BMF (budget des moyens financiers) pour avancer, alors nous voulons la même procédure de discussion qu'avec le fonds Maribel. La pression est énorme pour les hôpitaux et le risque est important que l'argent soit utilisé pour les refinancer", craint Yves Hellendorf. "Le Fonds Blouses Blanches, ce n'est pas un chèque en blanc, c'est de l'argent pour des engagements."