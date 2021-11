Les cas de covid continuent de grimper, 65% des Belges comprendraient un confinement

Entre le 9 et le 15 novembre, 11.254 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour , selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour ce vendredi matin. Cela représente une hausse de 14% par rapport à la semaine précédente .

En moyenne, 30,7 personnes sont décédées chaque jour du coronavirus entre le 12 et le 18 novembre.

Entre le 12 et le 18 novembre, il y a eu en moyenne 249,7 admissions à l'hôpital par jour pour cause de covid, soit une hausse de 20% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2.867 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 578 patients traités en soins intensifs .

Alors que les hôpitaux sont débordés, de nouvelles projections des universités d'Anvers et d'Hasselt, réalisées pour le Comité de concertation, pointent qu' au moins deux mois de retard de soins vont aussi suivre , rapportent les titres Mediahuis et De Morgen vendredi.

Va-t-on fêter Noël normalement ?

Une large majorité des Belges interrogés estiment qu'il y a peu d'espoir de fêter Noël et le Nouvel an normalement cette année encore. 79% des répondants estiment en effet "faible", voire "très faible", la possibilité de célébrer les fêtes de fin d'année avec de nombreux amis et membres de la famille.