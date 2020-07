Les chiffres des contaminations inquiètent particulièrement ce vendredi

199 nouveaux cas de contamination au Covid-19 se sont ajoutés en 24 heures aux statistiques de Sciensano...

Les rapports de Sciensano avaient changé depuis quelques semaines. L'accent était mis sur l'évolution des tendances, et non plus sur les chiffres journaliers. Selon l'institut, cela donne une meilleure vision de la manière dont l'épidémie évolue et permet de mieux intégrer les retards dans le rapportage, en particulier pendant le week-end.

Mais jeudi à la Chambre, plusieurs députés ont demandé à revenir à la précédente comptabilité, plus compréhensible et plus claire, dans la foulée des propos tenus par le virologue Marc Van Ranst. Sophie Wilmès s'est adressée à Sciensano, qui revient donc à une mise en évidence des chiffres quotidiens.

199 contaminations

Ceux affichés ce vendredi, et qui doivent encore être mis à jour, sont assez éloquents. Si la moyenne, calculée "à l'ancienne", donne une augmentation déjà claire de 32%, avec 114,7 cas quotidiens enregistrés entre le 7 et le 13 juillet, on relève surtout que 199 nouveaux cas se sont ajoutés en 24 heures... Reste à voir maintenant si ces nouvelles contaminations doivent être attribuées à la journée de jeudi ou doivent être ventilées sur les jours précédents.

+32% Le nombre de cas confirmés a augmenté de 32% par rapport à la semaine précédente

Rappelons un autre indicateur inquiétant : le taux de reproduction du coronavirus, qui est de nouveau passé à 1 dans notre pays. Cela signifie qu'un malade atteint du Covid-19 contamine lui-même une nouvelle personne en moyenne. C'est la première fois que ce taux passe au-dessus de 1 depuis le 4 avril, lors du pic épidémiologique. Il se situait alors à 1.06.

Les moyennes des hospitalisations et des décès, par contre, s'affichent toujours à la baisse.