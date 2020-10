Les cinq pistes pour éviter un reconfinement

De nouvelles mesures apparaissent un peu partout pour contrer la propagation du Covid-19. Y a-t-il moyen d'éviter le reconfinement?

L'arsenal de lutte contre le Covid-19 se déploie progressivement en fonction de l'évolution des chiffres de contamination. Les dernières statistiques indiquent une moyenne 4.449 nouvelles infections par jour, quelque 136 admissions quotidiennes en hôpital. 267 patients sont actuellement en soins intensifs. Le virus cause la mort de 17 personnes en moyenne par jour.

"Tant qu'on en reste à un doublement en 8 à 10 jours, c'est beaucoup moins alarmant que lors de la première vague", temporise Yves Coppieters. Au printemps, ce doublement des chiffres se faisait en 2 à 3 jours. Les indicateurs de gravité montrent aussi que la situation reste acceptable en termes épidémiologiques: un malade sur dix est un cas grave et l'indice de létalité (nombre de décès/malade) reste sous 1%.

Mais on le sait, le problème réside au niveau des hôpitaux. Tous les établissements du pays passent en phase 1A ce mercredi, un quart des lits de leur unité de soins intensifs (USI) seront donc réservés au Covid. Des transferts de patients sont déjà organisés pour ne pas saturer les USI et qu'ils puissent continuer à accueillir toutes les autres pathologies, comme d'habitude.

Après les dernières mesures...

De nouvelles mesures viennent d'être mises en place, au niveau fédéral (bulle sociale réduite à 3, etc.) , régional (interdiction de sports rapprochés en salle) et provincial (couvre-feu en Brabant wallon et au Luxembourg). Il faut maintenant attendre une dizaine de jours avant d'en vérifier les effets. Mais la menace du reconfinement généralisé est déjà brandie par certains. N'y a-t-il pas d'autres solutions? Passons en revue les possibilités, telles qu'elles existent ailleurs ou sont envisagées par certains experts.

N'est-il pas temps de laisser sa chance à l'immunité collective?

Il s'agirait de laisser le Covid-19 circuler librement dans la société pour que la population s'immunise progressivement. Une stratégie qui fait fi de la mortalité. Actuellement, on est loin d'une immunité de groupe: entre 12 et 20% des Belges seraient immunisés, en fonction des zones. On ne sait pas pour combine de temps. L'OMS a redit lundi que l'immunité collective n'était pas "une option". Appliquée à une telle pandémie, elle n'a jamais prouvé scientifiquement sa réussite. La Suède joue un peu ce jeu-là, mais pas à fond: pas de mesures d'isolement, mais distanciation physique et règles d’hygiène restent vivement recommandées, les personnes symptomatiques sont écartées.

Des confinements segmentés

Confiner par zones, est-ce utile?

Pour l'heure, ce système est partiellement appliqué en Belgique, avec le confinement nocturne du Brabant wallon et du Luxembourg. "Le problème, c'est qu'on ajoute une couche aux mesures décidées quelques jours auparavant, sans leur avoir laissé le temps de montrer leur effet. Cela brouille les cartes", regrette Yves Coppieters, professeur de Santé publique à l’Université Libre de Bruxelles. L'idée du confinement géographique ne lui semble cependant pas à jeter, mais d'une autre façon: "en laissant par exemple les gens circuler dans la ville mais sans qu'ils puissent en sortir", là où le virus est très présent.

Cafés, activités sportives... Ne faut-il pas bloquer davantage de secteurs?

Le confinement par secteur, c'est la méthode appliquée actuellement aux bars et cafés à Bruxelles; ils ont été fermés. Le professeur de santé publique de l'ULB est sceptique. "On fait l'hypothèse de nombreuses transmissions dans ce milieu, mais il n'y a pas de preuve", souligne-t-il. "Je ne sais pas si c'est nécessaire... mais on est face à l'inconnu. L'augmentation des contaminations est étonnante et inattendue, je comprends que les politiques prennent leurs précautions."

Et si on libérait totalement les jeunes?

Le confinement par tranches d'âge pourrait laisser une grande liberté aux classes d'âge les moins touchées (les jeunes) tout en protégeant particulièrement les autres (les plus âgés). Le professeur Jean-Luc Gala, chef de clinique à Saint-Luc, recommande par exemple le principe de l'immunité subcollective pour les jeunes afin d'éviter des mesures impactant fortement l'économie et la vie sociale. Il s'agirait de passer un contrat moral avec les jeunes, leur demandant de respecter très strictement , contre une certaine liberté entre eux, les règles à l'égard des plus vulnérables, comme leurs parents et grands-parents. Un confinement strict par tranche d'âge, par contre, s'avérerait très délicat à mettre en oeuvre. "Beaucoup de gens de 65 ans et plus sont en pleine forme, ils ne comprendraient pas cela", relève Yves Coppieters.

Et si, simplement, on s'améliorait?

Respecter les mesures peut-il être suffisant?

La stratégie de base repose sur le port du masque, les mesures d'hygiène, la distanciation sociale, le testing et le tracing. En pratique, ça donne quoi? Beaucoup de flottement, voire de fameuses débâcles.

Le masque reste insuffisamment porté ou mal porté. "Or, si 95% de la population portait bien le masque, ça casserait les transmissions, le masque est notre arme la plus utile", insiste, comme de nombreux autres experts, le professeur de l'ULB. Des fêtes clandestines sont toujours organisées.

Le dépistage est, lui, confronté à une saturation dans les laboratoires. Et les centres d'appels pour le tracing sont dépassés par le nombre de personnes à contacter...