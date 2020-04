Les citoyens privés d'un droit essentiel: accéder à un juge

Risque de paralysie

Même si le texte en tant que tel n'est pas encore d'application, il a fait réagir des avocats et professeurs d'université, qui ont rédigé une note à l'attention du Conseil supérieur de la justice (CSJ). Les signataires (Frédéric Georges (ULiège), Arnaud Hoc (UNamur), Rafaël Jafferali (ULB), Dominique Mougenot (UNamur) et Jean-François van Drooghenbroeck (UCLouvain)) redoutent une paralysie totale des procédures. "Reporter l'échéance de tous les délais de procédure à un mois après la fin de la période de confinement prive en pratique le justiciable de toute possibilité d'accès à un juge pendant cette période", font savoir les signataires de la note adressée au CSJ. Pour eux, cette mesure constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

L'avant-projet prévoit que, sauf extrême urgence, plus aucune cause ne pourra être mise en état pendant la période de confinement, tout en sachant qu'à ce stade, personne n'est capable d'évaluer sérieusement cette date de sortie de confinement, craignent les signataires de la note. Pour eux, c'est en période de crise que les justiciables sont le plus exposés à la loi du plus fort. Ils rappellent que "l'absence de contre-pouvoir n'est jamais bonne pour la démocratie". La prolongation décrétée aboutit à une "suspension totale des affaires qu'elles soient en cours ou nouvellement introduites, pendant toute la durée du confinement", redoutent-ils.