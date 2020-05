Les classes de maternelle pourraient rentrer en juin

Les appels se multiplient pour faire rentrer un maximum d'enfants à l'école au plus vite. Les experts doivent décider si les mesures de distanciation peuvent être allégées. Sinon, ce n'est pas possible de caser autant d'enfants...

Le monde de l'enseignement néerlandophone s'était accordé en fin de semaine dernière pour relancer tout l'enseignement maternel, primaire et les deuxième et quatrième années de l'enseignement secondaire à partir du 2 juin. Et en Wallonie, et à Bruxelles? L'intention est là également. Alors qu'on croyait que les tout-petits ne retrouveraient pas le chemin de l'école cette année, ils pourraient bien revenir en classes avant septembre.

Les francophones ont été piqués au vif par la sortie de Ben Weyts. Parce qu'eux aussi ont bien entendu les appels des experts. "Permettre aux enfants de retourner à l’école et en collectivité est indispensable pour éviter des effets collatéraux", ont ainsi écrit 269 pédiatres dans la presse. De nombreux psychologues ou acteurs du terrain social se sont aussi inquiétés des effets du confinement sur les plus jeunes.

Qu'en pensent les experts?

",Mais ce n'est ni à Ben Weyts ni à Caroline Désir de décider", insiste le porte-parole de la ministre de l'Éducation à la Fédération Wallonie Bruxelles. Alors, les maternelles rentreront-elles début juin dans toute la Belgique? "On veut remettre ce dossier sur la table du CNS. Jusqu'ici, les experts ont balayé l'idée à cause de la distanciation sociale difficile à respecter. Mais désormais, on connaît mieux le virus. On a donc reposé la question au GEES (le groupe d'experts chargés de la stratégie de déconfinement, NDLR) et selon le retour de celui-ci, le Conseil National de Sécurité pourra se positionner", explique Jean-François Mahieu, le porte-parole de Caroline Désir.

Dans les conditions actuelles, il apparaît impossible d'organiser ce retour massif à l'école des maternelles, mais aussi éventuellement de toutes les années de primaire et secondaire. On ne peut pas pousser les murs, or il faut une distance de sécurité entre chaque pupitre... Il faudrait donc que les experts acceptent d'alléger les mesures. En Flandre, les silos ont ainsi déjà été élargis: ils sont de 14 élèves alors que la FWB respecte le principe de 10 enfants par classe.

Pas obligatoire