Les coiffeurs Dachkin menacent d'attaquer l'État

Pas d'étude ou d'analyse scientifique

Au passage, l'avocat du groupe s'étonne du traitement réservé aux salons de coiffure alors que la rue Neuve est fréquemment bondée de clients en train de faire leurs achats de Noël. "Les choix posés par le gouvernement de sacrifier certains secteurs et d'en épargner d'autres sont incompréhensibles et ne reposent sur aucune donnée scientifique", assure encore Antoine Chomé.

Ce dernier pointe également la responsabilité de l'État dans la crise sanitaire qui frappe actuellement la Belgique de plein fouet, notamment en diminuant les moyens alloués aux hôpitaux et en ayant limité le nombre de médecins et de lits en soins intensifs. "Cette politique d'économie à tout prix est aujourd'hui responsable de la tension liée aux admissions en soins intensifs et aux annulations des interventions dites ordinaires et donc de la nécessité de fermer notamment les salons de coiffure", lit-on encore dans le communiqué du groupe Dachkin.