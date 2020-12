Les coiffeurs entrevoient une perspective de rouvrir avant Noël

Le prochain Comité de concertation va se pencher sur le cas des métiers de contact. Leur sort dépendra des chiffres de la pandémie et d'un rapport scientifique.

Une délégation représentant les métiers de contact a été défendre sa cause auprès d'Alexander De Croo et consorts ce mardi matin. Le message était tout simple: ces métiers veulent rouvrir. Leurs arguments? Ils pourraient accueillir les clients en toute sécurité, assurent-ils. Les représentants des coiffeurs avaient apporté une étude du Centre américain de prévention et de lutte contre les maladies qui montre que, moyennant des conditions sanitaires strictes, c'est faisable.

"Au moins, maintenant, on sait qu'on sera dans le premier wagon." Thierry Evens, porte-parole de l'UCM

"Deux indépendants sur trois souhaitent rester ouverts plus longtemps, même les dimanches, afin de pouvoir recevoir le plus grand nombre possible de clients sur une période de temps plus large pour mieux les répartir", explique le syndicat neutre pour indépendants (SNI). Celui-ci demande aussi l'introduction de la règle de 1 client par 10m².

Rapport scientifique

L'Union des Classes moyennes participait à la réunion. "On a pu exposer nos arguments à Alexander De Croo, David Clarinval, Frank Vandenbroucke, Annelies Verlinden et Thomas Dermine. Ils nous ont promis de discuter de notre situation lors du Comité de concertation, le 18, et vont demander un rapport scientifique sur les risques des métiers de contact", explique le porte-parole de l'UCM.

Alors qu'aucun assouplissement ne semblait possible avant janvier pour les coiffeurs, professionnels de l'esthétique, centres de fitness, etc., cette discussion leur a donné espoir. "Au moins, maintenant, on sait qu'on sera dans le premier wagon, dès que la situation le permettra, sans absolument attendre le seuil des 800 contaminations quotidiennes..."